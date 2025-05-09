МіГ-29 ЗСУ знищив живу силу ворога на півдні України

Удар по укриттю окупантів на півдні. Фото: кадр із відео

Пілоти Повітряних сил України повідомили про успішну бойову операцію в південному напрямку. За даними блогу «Соняшник», український МіГ-29 завдав удару по скупченню ворожої піхоти в районі Запорізьких посадок.



«Знали б ви, скільки піхоти нафарширували в Запорізьких посадках за цей тиждень наші хлопці», - йдеться в повідомленні військових льотчиків.



На Херсонщині більшість зусиль авіації зосереджена на знищенні операторів БПЛА, командних пунктів і плавзасобів, а також живої сили противника. Для виконання завдань використовуються французькі високоточні авіабомби AASM Hammer.

На Придніпровському напрямку армія РФ 5 разів намагалася просунутися вперед. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, на Придніпровському напрямку протягом останньої доби противник зробив п'ять безрезультатних спроб прорвати оборону українських військ. Усі атаки було відбито.

Нагадаємо, український МіГ-29 знищив пункт управління БпЛА окупантів із застосуванням високоточних боєприпасів AASM HAMMER.