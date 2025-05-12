У Донецькій області ранні зернові посіяли вже на 99% від запланованих площ: основні цифри

Посівна на полях Донеччини. Фото: Донецька ОВА

У Донецькій області на підконтрольній Україні території закінчується посівна. Про це пише агентство «Укрінформ» із посиланням на інформацію від Департаменту агропромислового комплексу та земельних ресурсів Донецької обласної військової адміністрації.



Ранні зернові культури посіяли вже на 35,2 тисячі гектарів або на 99,3% від запланованих площ. У 2025 році було заплановано засіяти 35,4 тисячі гектарів ранніх ярих зернових.



Ячмінь у регіоні вже посіяли на 33,1 тисячі гектарів, а це більше запланованого і становить 100,5% – план був 32,9 тисячі гектарів. Пшениці засіяли 0,9 тисячі гектарів – це більше запланованого і становить 137% до прогнозу в 0,65 тисячі гектарів.



Крім того, на полях Донеччини засіли зернобобові культури під урожай 2025 року: вівса – 0,31 тисячі гектарів або 36% від запланованого у 0,86 тисячі гектарів; гороху та інших культур – 0,87 тисячі гектарів або 87% до прогнозу в 1 тисячу гектарів.

Нагадаємо, що «Нова пошта» закрила останнє відділення у прифронтовому місті Костянтинівка Донецької області.