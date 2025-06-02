Знущався над українськими військовими у Донецьку: прокуратура повідомила про підозру окупанту

Учаснику НВФ "ДНР" повідомлено про підозру. Фото: Донецька обласна прокуратура

В Україні повідомили про підозру учаснику незаконного збройного формування «ДНР», який знущався з військовополонених у захопленому Донецькому телецентрі у 2014 році. Підозрюваним виявився 33-річний мешканець окупованого Донецька з позивним «Монгол». Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Як зазначається, представники НЗФ «ДНР» у 2014 році захопили будівлю Донецького телецентру. Саме там вони облаштували місце незаконного утримання громадян України. Одним із керівників над наглядачами був підозрюваний. Він відрізнявся особливою жорстокістю проти полонених.



«У січні 2015 року до телецентру доставили трьох військовослужбовців ЗСУ, затриманих неподалік селища Оленівка Волноваського району. Підозрюваний разом зі своїми спільниками утримували українських захисників у підвалах будівлі. Крім того, вони періодично виводили їх до приміщень, спеціально відведених для знущань. Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, із застосуванням спеціально пристосованих засобів — гумових палиць та прикладами автоматів завдавали постраждалим множинні удари, намагаючись викликати якнайбільше болю та страждань. При цьому били кулаками та ногами», — йдеться у повідомленні.



Крім того, у прокуратурі повідомили, що «Монгол» з іншими учасниками вивезли постраждалих на колишні позиції ЗСУ та, погрожуючи вогнепальною зброєю, змушували їх шукати та збирати снаряди, протитанкові міни та перевіряти ящики з боєприпасами на наявність розтяжок.

Як відомо, згодом українські військові звільнилися з полону та повернулися на підконтрольну територію України.



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