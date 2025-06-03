Російський авіаційно-космічний форум біля Москви перенесли із міркувань безпеки та санкції

Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС) знову не відбудеться — захід переносять на 2026 рік. Про це з посиланням на повідомлення голови держкорпорації «Ростех» Сергія Чемезова стало відомо з росЗМІ.



Авісалон, який мав пройти влітку у Жуковському, скасовується вже третій рік поспіль. Вперше за майже 30-річну історію виставка не відбулася 2023 року. Тоді організатори обіцяли провести її 2024-го, проте плани знову не реалізувалися.



За повідомленням російського опозиційного Telegram-каналу, ключовими причинами стали безпекові міркування.



Крім того, як зазначається, «показувати на салоні знову нема чого», оскільки головні проекти вітчизняного авіапрому — МС-21 та SJ-100 — досі не вийшли у серію. Західні виробники, такі як Boeing та Airbus, на МАКС більше не приїдуть через чинні санкції.

Нагадаємо, МАКС проводився з 1993 року та вважався для Росії передовим оглядом авіаційної техніки. При цьому в найбільшому з подібних профільних заходів паризькому «Ле Бурже» участь традиційно брали набагато більше авіакомпаній зі світовим ім'ям.