Росія вдарила по Запоріжжю КАБами: зруйновано будинки, є поранений

Унаслідок російської атаки керованими авіабомбами (КАБами) по Запоріжжю зруйновано сім приватних будинків, ще десятки зазнали пошкоджень. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Снаряди влучили в один із житлових районів. Пошкоджено газову трубу. Наразі відомо про одного пораненого. На місці працюють екстрені службии.
Раніше, 8 червня, окупаційні війська РФ обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.
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