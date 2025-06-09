Росія вдарила по Запоріжжю КАБами: зруйновано будинки, є поранений

Результат удару КАБами по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок російської атаки керованими авіабомбами (КАБами) по Запоріжжю зруйновано сім приватних будинків, ще десятки зазнали пошкоджень. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Снаряди влучили в один із житлових районів. Пошкоджено газову трубу. Наразі відомо про одного пораненого. На місці працюють екстрені службии.



Раніше, 8 червня, окупаційні війська РФ обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.