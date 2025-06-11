Відомо, скільки дітей досі залишаються у зоні примусової евакуації у Донецькій області

На Донеччині відбувається примусова евакуація дітей. Фото: Вадим Філашкін

На підконтрольній частині України на Донеччині залишаються 20 587 дітей. У 32 населених пунктах, які перебувають у зоні бойових дій, триває примусова евакуація неповнолітніх. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«168 дітей досі залишаються у тій частині області, яка підпадає під примусову евакуацію сімей із дітьми. Найбільше — в Олексієво-Дружківці (110 дітей) та у Білицькому (38 дітей)», — зазначив він.



За словами начальника адміністрації, евакуація продовжується.



Раніше ми писали, що наприкінці травня із тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще 9 українських дітей.