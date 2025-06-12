З-під завалів у Харкові дістали тіла п'яти загиблих

Результат ударів по Харкову.

Рятувальники витягли тіло вже п'ятого загиблого з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Сьогодні вранці також було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству», - уточнив Синєгубов.



Унаслідок масованого удару по Харкову було зруйновано та пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури: 11 багатоквартирних будинків, приватний будинок, 12 автомобілів, 2 школи, ясла-садок, фітнес-клуб, супермаркет, два магазини та складське приміщення. Пошуково-рятувальні заходи тривають.

Нагадаємо, 12 червня з 01:37 до 03:08 російські війська дронами-камікадзе «Шахед» атакували Шевченківський, Слобідський та Салтівський райони Харкова.