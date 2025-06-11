У Харкові загорівся ТЦК — соцмережі

У Новобаварському районі Харкова сталася масштабна пожежа на території територіального центру комплектування (ТЦК).



За словами очевидців, під час займання не було зафіксовано ударів російських ракет чи безпілотників, що може вказувати на можливий підпал. Офіційних даних про причини інциденту поки що не надходило.



На відео з місця події видно, як полум'я охоплює будівлю вириваючись із вікон другого поверху.



Instagram-сторінка «СТО Харків» опублікувала кадри пожежі, в описі яких говориться: «причина займання невідома» і «пожежа дуже сильна».



У Telegram-каналах також повідомляється про пожежу у харківському ТЦК.