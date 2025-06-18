Удар по Києву: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіла 23 загиблих

Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція у. Фото: ДСНС

18 червня у Солом'янському районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію, вона тривала понад 39 годин. На цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.



«Понад 39 годину тривала пошуково-рятувальна операція в Солом'янському районі Києва. Тільки на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення», — йдеться у повідомленні.





Рятувальна операція розпочалася одразу після прибуття екстрених служб на місце після повідомлення про удар. До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та понад 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка.



Рятувальники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 удалося деблокувати з квартир та під'їздів. На місці працювали групи психологів – понад 220 осіб отримали невідкладну психологічну допомогу.



Нагадаємо, в ніч на 17 червня Росія завдала одного з наймасовіших ударів по Києву. У Солом'янському районі ракета вдарила у дев'ятиповерхівку, було зруйновано цілий під'їзд. Жертви удару є і в Дарницькому районі, де дрон потрапив у багатоповерхівку.

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