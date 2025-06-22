Пошкоджено будинки, газопроводи та адмінбудівлі: росіяни атакували Донеччину понад 30 разів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська за минулу добу, 21 червня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та адміністративні будівлі. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 35 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили два райони:



Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, у Родинському пошкоджено 2 автівки. У Заповідному Шахівської громади зруйновано будинок.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок і газогін; у Калениках пошкоджено 4 будинки. У Слов'янську 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено понад 30 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і 4 автівки. В Іллінівці 1 людина поранена, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку, 2 газогони і 2 автівки; у Білокузьминівці поранено людину, пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що центр Слов'янська Донецької області у неділю ввечері, 21 червня, потрапив під російський обстріл.

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