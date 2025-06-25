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Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи – ОВА

25 червня 2025, 14:10

Костянтинівка перебуває на межі гуманітарної катастрофи – ОВА

Костянтинівка. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ Костянтинівка. Фото: 24-та механізована бригада ЗСУ

Місто Костянтинівка Донецької області перебуває на межі гуманітарної катастрофи. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, через обстріли майже половина міста – без світла.

«1,9 тисячі будинків у Сантуринівці залишаються без газу, відновити його подачу неможливо. Водопостачання – один раз на добу з 17:00 до 20:00, лише 20-25% від потреби. Через удари дронами скасовано рух міських автобусів. Приміський маршрут до Дружківки працює обмежено. У місті встановлені сім резервуарів та 11 ємностей для води, діють 12 свердловин, шість із яких з очищенням. Працюють п'ять «Пунктів незламності», ще два – у режимі очікування», – розповів Філашкін.

Начальник ОВА зазначив, що попри все, у місті працюють медики, комунальники, поліція та влада.

«Однак ворог системно руйнує критичну інфраструктуру», – додав він.

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали один із головних планів Росії на літній наступ.

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