Одна людина загинула і 10 постраждали внаслідок російських обстрілів на Донеччині за добу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 29 червня, вбила одного цивільного в Донецькій області. Крім того, у регіоні також є дані щодо постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 29 червня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще шестеро людей отримали поранення, у Лимані, Покровську, Іванівці та Новотроїцькому.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 3293 особи, постраждали — 7408. Загальна кількість жертв на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що ударні безпілотники типу «Шахед» у ніч проти 30 червня атакували місто Слов'янськ Донецької області.

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