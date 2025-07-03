З'явилося відео пуску двох Storm Shadow із Су-24М ЗСУ

На відео зафіксовано момент пуску двох крилатих ракет Storm Shadow з українського бомбардувальника Су-24М по позиціях російських військ. Відео опублікував Vanguard.
Пуск виконувався з малої висоти, імовірно, під час одного з бойових вильотів.
«Невідомо, чи досягли ракети своїх цілей, оскільки в той період не надходило підтвердженої інформації про їхнє застосування», — йдеться в поясненні до відео.
Раніше Міноборони РФ підтвердило загибель заступника головнокомандувача ВМФ Михайла Гудкова. За даними відомства, разом із ним загинули ще 10 осіб.
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