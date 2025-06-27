Су-27 ЗСУ вдарив по позиціях ЗС РФ у Кіндратівці

Удар GBU-39 по позиціях ЗС РФ.

Українська авіація завдала точкового удару керованими авіабомбами GBU-39 по будівлі в селі Кіндратівка Сумської області, де російські окупанти облаштували свої позиції, повідомляє WarArchive.



Згідно з даними, винищувач Су-27 Повітряних сил ЗСУ скинув дві авіабомби по цілі, внаслідок чого будівля зазнала критичних пошкоджень.



На відео видно: після влучання відбувається потужний вибух, дах об'єкта обвалюється, внутрішні конструкції зруйновані. Характер удару вказує на можливе ураження живої сили або складу боєкомплекту.

Нагадаємо, МіГ-29 ЗСУ ударом GBU-62 знищив штаб РФ у Нестерянці.