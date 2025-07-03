Війська РФ двічі атакували за межами Краматорська

Російські окупанти вдень, 3 липня, атакували Краматорськ Донецької області. Мешканці повідомляли про вибухи. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«Краматорськ о 15:20 отримав два ворожі удари — за межами приватного сектора одного з селищ», — йдеться в повідомленні.



Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила, зараз місцева влада встановлює остаточні наслідки обстрілу.



Раніше ми писали, що російська армія вдарила по місту Покровськ Донецької області. Внаслідок влучення боєприпасу по приватному сектору загинули двоє місцевих жителів. Тип озброєння встановлюється.

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