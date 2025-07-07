МіГ-29 ЗСУ вдарив по КП окупантів AASM Hammer

Момент «прильоту» по окупантах.

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України за допомогою керованих авіабомб AASM HAMMER знищив живу силу і пункт управління російських військ на північ від Сумщини. Про це повідомили бійці ПС ЗСУ в блозі «Соняшник».



Уточнюється, що удар було завдано по командному пункту в селі Дронівка Курської області.



Перед атакою оператори вели спостереження за російськими військовими: ті розвантажувалися і займали позиції. Після цього винищувач завдав точного удару по цілях керованими авіабомбами.

Раніше МіГ-29 ЗСУ вдарив по штабу окупантів у Курській області.