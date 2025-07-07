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МіГ-29 ЗСУ вдарив по КП окупантів AASM Hammer

07 липня 2025, 13:00

МіГ-29 ЗСУ вдарив по КП окупантів AASM Hammer

Момент «прильоту» по окупантах. Момент «прильоту» по окупантах.

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил України за допомогою керованих авіабомб AASM HAMMER знищив живу силу і пункт управління російських військ на північ від Сумщини. Про це повідомили бійці ПС ЗСУ в блозі «Соняшник».

Уточнюється, що удар було завдано по командному пункту в селі Дронівка Курської області.

Перед атакою оператори вели спостереження за російськими військовими: ті розвантажувалися і займали позиції. Після цього винищувач завдав точного удару по цілях керованими авіабомбами.

Раніше МіГ-29 ЗСУ вдарив по штабу окупантів у Курській області.

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