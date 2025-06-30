МіГ-29 ЗСУ знищив базу ремонту дронів армії РФ

Момент удару МіГ-29 ЗСУ по ремонтній базі дронів армії РФ.

МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив майстерню з ремонту БПЛА російської армії. Про це повідомив батальйон Сил безпілотних систем Flying Skull.



Зазначається, що українські оператори виявили російських військових, які облаштували ремонтну базу для дронів на півдні України.



«Flying Skull вирахував — МіГ-29 ліквідував», - йдеться в описі до відео.



Удар по окупантах було завдано високоточними крилатими бомбами GBU-39. Попередньо, по ремонтній базі випущено три боєприпаси.

Нагадаємо, російські військовослужбовці атакували промислову зону Слов'янська за допомогою шести дронів.