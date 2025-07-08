Окупанти вдарили по околицях Краматорська

Російська армія вночі, 8 липня, вдарила околицями Краматорська Донецької області за допомогою FPV-дрону. Про це повідомили у Краматорській міській раді.
«Орієнтовно о другій годині ночі 8 липня російський FPV-дрон завдав удару по станції технічного обслуговування авто на околицях Краматорська», — йдеться в повідомленні.
У міськраді уточнили, що інформації про постраждалих та загиблих немає.
Раніше ми писали, що російські окупанти за минулу добу, 7 липня, вбили трьох цивільних у Донецькій області. Крім того, десятеро людей постраждали.
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