Відомо, скільки коштів необхідно для відновлення України

Україні потрібний 1 трлн доларів. Фото: Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вартість відновлення України сягнула 1 трлн доларів. Про це він повідомив під час виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня у рамках URC-2025.



«Відновлення та модернізація України, за нашими оцінками, коштуватиме 1 трлн доларів на період 14 років», — уточнив він.



За його словами, фінансування припускатиме створення двох нових фондів:



Перший — це «Фонд Україна» на 540 млрд доларів, адже саме стільки за оцінкою Світового банку коштуватиме відновлення України. Цей фонд формуватиметься з допомогою конфіскованих російських активів, і навіть спеціального податку експорт російської сировини.



Другий фонд — це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 млрд доларів. Це буде платформа для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво.





Глава українського уряду заявив, що зараз дуже важливо посилювати тиск на санкцію на Росію, а також забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів.



«Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати у європейську оборону через співфінансування української армії. Військові витрати зараз становлять 100-120 млрд доларів. В умовах миру та без урахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме 50 млрд євро на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС», — резюмував Шмигаль.



Раніше ми писали, що один мільярд євро одержала Україна від Євросоюзу за рахунок прибутку від заморожених активів РФ.

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