Переговори Рубіо та Лаврова: «новий та інший підхід» від Росії, але без гарантії миру

Державний секретар США Марко Рубіо провів у Малайзії зустріч із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, після якої заявив, що Росія запропонувала «новий та інший підхід» під час переговорів про мир в Україні. Але, як повідомляє Sky News, Рубіо не уточнив, про що саме йдеться.



«Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту», — сказав він.



Держсекретар заявив, що мав «відверту, важливу розмову» з Лавровим, наголосивши, що Вашингтон «потребує бачення дорожньої карти» щодо того, як можна закінчити війну в Україні.



Рубіо сказав, що президент США Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не виявила «більшої гнучкості» щодо України.



«Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу», — сказав він.

Попри кілька раундів переговорів цієї весни, в яких брали активну участь представники України, Росії та США, прогрес залишається обмеженим. Основними перешкодами для досягнення миру залишаються питання територіальної цілісності України, безпечних гарантій та контролю за окупованими територіями.



Як повідомлялося, 10-11 липня у Римі проходить конференція з відновлення України (URC2025).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вартість відновлення України сягнула 1 трлн доларів. Раніше ми писали, що один мільярд євро одержала Україна від Євросоюзу коштом прибутку від заморожених активів РФ.