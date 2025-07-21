Нардепа-втікача з Донеччини підозрюють в роботі на РФ

Служба безпеки України розкрила державну зраду нардепа Федора Христенка (нині заборонена партія ОПЗЖ). За даними слідства, він був агентом ФСБ та сприяв посиленню впливу російських спецслужб на НАБУ.



Про це повідомляє сайт силового відомства. Христенко заочно повідомили про підозру за статтями про держзраду та зловживання впливом. Після початку повномасштабної війни він залишив Україну, але продовжив впливати на НАБУ.



СБУ встановила, що Христенко підтримував зв'язок із куратором ФСБ Юрієм Іванющенком та колаборантом Арменом Саркісяном (відомим як Армен Горловський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року. Також він виконував завдання ФСБ під час Революції Гідності.



За оперативними даними, Христенко контактує зі старшим детективом НАБУ Русланом Магамедрасуловим, якого СБУ затримала за підозрою у веденні бізнесу з РФ. Як свідчать наявні дані, Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.



Також Христенко контактує з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим, який пов'язаний із спробою лобіювання інтересів олігарха Ігоря Коломойського та сприяння втечі його партнера Геннадія Боголюбова.



Під час обшуків було знайдено документи НАБУ, які вказують на витік закритої інформації та можливий контроль ФСБ над внутрішніми процесами в антикорупційному відомстві.

Розслідування триває, йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що нардеп «ОПЗЖ» від Бахмута Федір Христенко орендував квартиру у Польщі за кілька днів до російського вторгнення. Також читайте авторський проєкт про нардепів-втікачів з Донеччини.