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Росія за добу вбила в Україні 22 особи, ще 85 поранила

29 липня 2025, 11:52

Росія за добу вбила в Україні 22 особи, ще 85 поранила

Росіяни атакували Україну. Фото: Володимир Зеленський Росіяни атакували Україну. Фото: Володимир Зеленський

Окупаційні російські війська минулої доби обстріляли понад 70 українських міст і сіл. Відомо, що 22 особи загинули, крім того, ще 85 людей постраждали. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наразі відомо, що за останню добу, коли всі знову відчули надію на припинення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 особи. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 85 людей було поранено. Під російськими ударами опинилися 73 українські міста та села», — зазначив він.

За словами Зеленського, о другій годині ночі росіяни завдали ракетного удару по місту Кам'янське — по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було 23 роки.

Крім того, російська авіація завдала бомбового удару по території виправної колонії у Запорізькій області. Багато загиблих, ще 43 людей було поранено, і серед них є люди з дуже тяжкими пораненнями.



«І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія має закінчити цю війну та перейти до дипломатії», — резюмував глава держави.

Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 29 липня запустила по Україні балістику та дрони різних типів. Протиповітряна оборона збила 32 БПЛА.

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