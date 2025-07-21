У Покровську зруйнована вся критична та соціальна інфраструктура – МВА

Покровськ. Фото: Національна поліція

Майже місяць фіксується інтенсифікація російських обстрілів міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, війська РФ б'ють по місту авіабомбами, артилерією та FPV-дронами.



«На сьогодні немає жодного району у місті, який не пошкоджений чи зруйнований. Критична інфраструктура вся зруйнована, соціальна інфраструктура вся зруйнована. Також багатоповерхівки, особливо на в'їзді, де 1-2 кілометри залишилося до міста – зруйновано майже все. До більшості районів вже неможливо доїхати евакуаційним транспортом – люди виходять пішки», – розповів Добряк.

Нагадаємо, що українські морпіхи знищили замасковані російські танки у Донецькій області.