Окупанти обстріляли автобус із мирними жителями під Херсоном

Російські окупанти здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення. Сьогодні вранці у передмісті Херсона ворог атакував маршрутний автобус із пасажирами за допомогою безпілотника.



Херсонська окружна прокуратура ініціювала досудове розслідування за фактом військового злочину, який спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 9 серпня 2025 року близько 08:30 російські військові завдали удару безпілотним літальним апаратом маршрутним автобусом, який рухався в передмісті Херсона.

Внаслідок вибуху, скинутого з дрона, загинуло двоє людей, ще 16 отримали поранення та були госпіталізовані, з них двоє — у важкому стані. Усі постраждалі перебували всередині автобуса під час атаки.

За повідомленням місцевої влади, серед постраждалих:

66-річна жінка отримала контузію, закриту черепно-мозкову травму, осколкові поранення та перелом ключиці;

23-річний хлопець — мінно-вибухова травма, а також поранення голови та передпліччя;



69-річний чоловік — мінно-вибухова травма, контузія та поранення грудної клітини;

75-річна жінка — контузія та поранення плеча та коліна;

83-річний чоловік у важкому стані з множинними пораненнями грудної клітини, черевної порожнини та осколковими пораненнями лівої руки;

61-річний чоловік перебуває у стані середньої важкості з акубаротравмою та множинними осколковими пораненнями лівої ноги та кисті.

