На фронті ліквідовано власника Z-каналу «Святоша вещает»

На фронті знищено власника російського пропагандистського Z-каналу «Святоша вещает». Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.



Крім звичної для таких ресурсів пропаганди масових убивств, він публікував відео страт українських полонених.



За минулу добу втрати російських військ склали близько 1000 осіб. Крім того, українські захисники знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артсистем, 2 РСЗВ, 191 БПЛА та 131 одиницю автомобільної техніки противника.