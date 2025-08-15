Європа та Україна «затамували подих» в очікуванні зустрічі Путіна та Трампа — El País

Іспанська газета пише про побоювання Європи та України від зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Архівне фото ТАСС

Європейські уряди та Україна «затамували подих» в очікуванні на зустріч очільника Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише сьогодні іспанська газета El País.

На її думку, «погляди всього світу, особливо України та Європи, будуть прикуті цієї п'ятниці до саміту» на Алясці.

«Європейські уряди та Київ, які відсутні на зустрічі тет-а-тет, затамували подих», — вважає видання.

За версією газети, побоювання пов'язані з тим, що, незважаючи на обіцянки Вашингтона, Путін зрештою може переконати Трампа у своїй точці зору та схилити на свій бік.

Зазначається, що їхня розмова може вийти за межі простого обміну думками та закласти основу похмурого майбутнього для України — без участі самої України.

«Трампу необхідно оголосити про якийсь результат зустрічі, на якій на карту поставлено значну частину його дипломатичного капіталу та його кінцеву мету: Нобелівська премія миру, заради якої Білий дім веде все більш інтенсивну кампанію», — додає газета.

Лідери Росії та США проведуть 15 серпня зустріч у місті Анкорідж (штат Аляска). Це будуть перші очні переговори глав двох держав із червня 2021 року, коли Володимир Путін зустрівся в Женеві з очільником на той момент вашингтонської адміністрації Джо Байденом. Путін стане першим в історії російським лідером, який відвідав Аляску.