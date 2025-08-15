Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Європа та Україна «затамували подих» в очікуванні зустрічі Путіна та Трампа — El País

15 серпня 2025, 14:48

Європа та Україна «затамували подих» в очікуванні зустрічі Путіна та Трампа — El País

Іспанська газета пише про побоювання Європи та України від зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Архівне фото ТАСС Іспанська газета пише про побоювання Європи та України від зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Архівне фото ТАСС

Європейські уряди та Україна «затамували подих» в очікуванні на зустріч очільника Кремля Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише сьогодні іспанська газета El País.

На її думку, «погляди всього світу, особливо України та Європи, будуть прикуті цієї п'ятниці до саміту» на Алясці.

«Європейські уряди та Київ, які відсутні на зустрічі тет-а-тет, затамували подих», — вважає видання.

За версією газети, побоювання пов'язані з тим, що, незважаючи на обіцянки Вашингтона, Путін зрештою може переконати Трампа у своїй точці зору та схилити на свій бік.

Зазначається, що їхня розмова може вийти за межі простого обміну думками та закласти основу похмурого майбутнього для України — без участі самої України.

«Трампу необхідно оголосити про якийсь результат зустрічі, на якій на карту поставлено значну частину його дипломатичного капіталу та його кінцеву мету: Нобелівська премія миру, заради якої Білий дім веде все більш інтенсивну кампанію», — додає газета.

Лідери Росії та США проведуть 15 серпня зустріч у місті Анкорідж (штат Аляска). Це будуть перші очні переговори глав двох держав із червня 2021 року, коли Володимир Путін зустрівся в Женеві з очільником на той момент вашингтонської адміністрації Джо Байденом. Путін стане першим в історії російським лідером, який відвідав Аляску.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Інше
Володимир Путін Дональд Трамп зустріч Аляска
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Чи врятують підземні школи українську освіту під час війни: досвід Харкова та Кривого Рогу
Чи можуть одним із рішень зараз замість дистанційного навчання стати підземні школи?
05 серпня 2025, 18:13
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
14:05
В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
11:11
РФ готує новий блокпост між Красноперекопськом і Армянськом
10:26
РФ переводить чати жителів ТОТ у месенджер Max для стеження
08:27
Безпілотники атакували окуповане Єнакієве на Донеччині
16:23
Для Росії другорядні: чому «днрівців» майже не обмінюють
16:16
На ТОТ Донецької області першокласників у 10 разів менше, ніж у 2013
11:14
Окупаційна влада повідомила про атаку дрону на аквапарк у Залізному Порту
10:54
РФ стягує бронетехніку і БК на Запорізький напрямок
09:15
Біля військового аеродрому в окупованому Криму вночі лунали вибухи
18:16
Дзвінки в Telegram та WhatsApp у Росії тепер обмежені — як це позначиться на окупованому Донбасі
15:06
В окупованому Маріуполі ремонтують 1,5 км трубопроводу для водопостачання
14:35
Росія не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях — МЗС РФ
11:50
Через атаку безпілотників в окупованій Горлівці загинула жінка, двоє людей поранено
11:10
У Лисичанську окупанти без попередження відключають багатоповерхівки від газу – ОВА
10:14
Окупанти не вакцинують новонароджених на ТОТ Херсонщини
09:23
РФ тренує дітей ТОТ Луганщини для майбутньої мобілізації
17:18
У районі вантажного порту Запорізької АЕС фіксується задимлення
16:36
ЗСУ знищили командний пункт РФ із 25 окупантами в Олешках
15:15
Окупанти відключать мобільний інтернет у Криму на тиждень
усі новини
19:47
За один день «Білі ангели» евакуювали 17 людей з Покровського та Краматорського районів
19:32
Коннектикут та Донецька область підписали історичну угоду «Sister State»
18:58
Внаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині є жертва та постраждалий
17:59
Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа
17:23
З полону повернувся командир тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук
17:20
Білий дім показав графік Трампа: зустріч із Путіним триватиме майже сім годин
17:07
В Угорщині з МіГ-29 викрали деталі РЛС на військовому аеродромі
16:57
На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР
16:56
Українські війська зачистили Покровськ від російських ДРГ – ЗСУ
16:46
У Закарпатті зійшли з рейок три вагони поїзда Запоріжжя — Солотвино
16:40
Російська влада підтвердила атаку дронів на судно в астраханському порту
16:39
На Ставці ухвалили рішення про зміцнення Добропільського та інших напрямків на Донеччині – Зеленський
16:26
У Дніпрі пролунали вибухи: ймовірний удар «Іскандерів»
16:14
На Донеччині двоє поліцейських потрапили під російський обстріл
16:14
Зеленський: пріоритет України — контрактна армія та чесний мир
15:41
Російські окупанти завдали удару по Добропіллю: виникли пожежі, є поранена
15:34
Три тисячі доларів за свободу: у Донецькому суді оформляли фальшиві розлучення та опікунства
15:20
РФ запустила ракети по Сумщині після загрози з Курська
15:20
Українська армія зупинила прорив російських військ під Добропіллям – ЗСУ
14:55
ССО ЗСУ вдарили по порту в Астраханській області РФ
усі новини
ВІДЕО
Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа Росіяни завдали удару по центральному ринку в Сумах, у місті сильна пожежа
15 серпня, 17:59
На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР На Лиманському напрямку окупанти залишилися без води, зв'язку та дронів — ГУР
15 серпня, 16:57
Українські військові у Покровську. Фото: кадр із відео Українські війська зачистили Покровськ від російських ДРГ – ЗСУ
15 серпня, 16:56
Три тисячі доларів за свободу: у Донецькому суді оформляли фальшиві розлучення та опікунства Три тисячі доларів за свободу: у Донецькому суді оформляли фальшиві розлучення та опікунства
15 серпня, 15:34
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: кадр із відео Обстріл Слов'янська: поранений рятувальник, який евакуйовував людей
15 серпня, 14:41
Будівельний кран упав в окупованому Севастополі, є загиблий. Фото: Місто 24 В окупованому Севастополі впав підйомний кран: загинула людина
15 серпня, 14:05
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір