ППО вночі збила одну балістичну ракету та 62 БПЛА

Російська армія в ніч на 20 серпня запустила по Україні дві балістичні ракети та 93 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 63 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 20 серпня (з 19:30 19 серпня) противник атакував 2-ма балістичними ракетами Іскандер-М (Крим), а також 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим», — повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила балістичну ракету Іскандер-М та 62 БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.





Крім того, зафіксовано попадання ворожої ракети та ударних БПЛА на 20 локаціях.



Раніше ми писали, що війська РФ у ніч проти 20 серпня масовано атакували безпілотниками місто Охтирка на Сумщині. Відомо про 12 постраждалих, серед яких діти.

