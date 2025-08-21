Росія завдала ракетного удару по Україні: пошкоджено газосховище у Павлограді та завод у Мукачеві

РФ завдала комбінованого удару по Україні. Фото з відкритих джерел

Росія вночі завдала масованого комбінованого удару по всій Україні. У Павлоградському районі Дніпропетровської області пошкоджено газорозподільну станцію та газосховище. Для атаки використовувалися дрони-камікадзе «Герань».

Повідомляється про вибухи у Запоріжжі, Луцьку, Львові, а також про детонації у Черкаській та Київській областях. По Запоріжжю завдано два удари. Є пошкодження на кількох об'єктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею знівечили й будинки поряд — у них вибиті вікна. Попередньо обійшлося без постраждалих.



На Сумщині ціль уразила гіперзвукова ракета «Циркон», випущена з акваторії Чорного моря.

По Львову було здійснено комбіновану атаку «шахедами» та ракетами. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, є загиблий, пише місцева влада.

Наслідки удару по Львову. Фото: «Суспільне Львів»

У Мукачеві, де розташований аеродром і завод з виробництва електроніки, російські війська застосували ракети «Кинжал» та «Калібр». Після удару виникла сильна пожежа. На підприємстві могли бути співробітники нічної зміни. Внаслідок атаки постраждали 12 людей.



Пошкодження також зафіксовано у газовій інфраструктурі Харківської області. У повітряних ударах брали участь десятки крилатих ракет Х-101, запущені з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та одного Ту-160, повідомляють моніторингові групи.



За повідомленнями, ракети вражали інфраструктурні об'єкти на Рівненщині та в районі Луцька. У Києві також було чути вибухи. По всій країні оголошувалась повітряна тривога.

