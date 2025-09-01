Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

ЄС обговорює плани відправки військ в Україну — BILD

01 вересня 2025, 11:44

Європейські лідери зберуться 4 вересня в Парижі на зустріч на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона для обговорення ситуації в Україні. Про це пише BILD.

Очікується участь федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

За даними видання, головною темою стануть питання безпеки. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працює над конкретними планами щодо відправки в Україну міжнародного контингенту. Ці сили розглядаються як частина гарантій безпеки після закінчення війни та будуть підтримані США.

За її словами, президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американська участь стане елементом цих гарантій.

Раніше представник Бундестагу зазначив, що сильна армія — найкраща гарантія безпеки для України.

