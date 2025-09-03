Енергетики ДТЕК повернули світло в 1,7 тис. будинків Донецької області

Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі продовжують відновлювати обладнання та лінії електропередач в умовах постійних обстрілів. У перший день вересня, попри небезпеку, енергетики змогли виконати ряд ремонтів після отримання дозволу від військових.



Електропостачання вдалося повернути в будинки 1 705 сімей. Зокрема, відновлено електрику в одному з населених пунктів прифронтової Донецької області.



За інформацією голови області Вадима Філашкіна, за останню добу російські війська 19 разів обстрілювали населені пункти регіону, що постійно призводить до нових пошкоджень мереж. Проте енергетики ДТЕК вже 1287-й день поспіль виходять на роботи й роблять все можливе, щоб повернути світло мешканцям.