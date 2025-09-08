Двоє людей загинули, двох поранено в Новодонецькому Краматорського району через атаку дрона

Наслідки російського удару по житловому будинку в Новодонецькому Краматорського району в ніч проти 8 вересня. Фото: Донецька обласна прокуратура

У ніч проти 8 вересня російські окупаційні війська атакували ударним БпЛА «Герань-2» селище Новодонецьке Краматорського району Донецької області. Про це сьогодні повідомила обласна прокуратура.

Зазначається, що влучання сталося у двоповерховий житловий будинок, де у своїх квартирах перебували мирні жителі.

«Пенсіонер 77 років та його 51-річна дочка від отриманих травм загинули», — йдеться в повідомленні.

Тілесних ушкоджень зазнали 76-річна дружина загиблого та 67-річний чоловік. Їм надано кваліфіковану допомогу, додали у прокуратурі.

Окрім будинку, на місці атаки пошкоджено автомобіль.

Раніше повідомлялося, що 7 вересня російські війська завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю поблизу Слов'янська. Інцидент стався близько 07:19 на ділянці автодороги неподалік міста. Ціллю атаки окупантів стала машина із мирними жителями. Внаслідок прямого влучання безпілотника загинула 61-річна пасажирка.