Куди їдуть жителі Донецької області і чого найбільше потребують: дані опитування

Евакуація з Донецької області

Громадська організація «Відповідальні громадяни» провела дослідження, присвячене евакуації донеччан. В опитуванні взяли участь 1004 особи, де 56% респондентів повідомили, що нещодавно переміщалися.

Найбільше переселенців виїхали до Дніпропетровської (30%) та Полтавської (10%) областей, а також залишилися в межах Донецької області (10%). Серед громад, звідки відбувався виїзд, лідирують Добропільська (38%), Білозерська (20%), Криворізька (12%) та Дружківська (10%).



63% учасників використали власний транспорт, 18% — допомога волонтерів та громадських організацій. 78% усіх опитаних потребують гуманітарної підтримки, серед нещодавно переміщених — 84%.



Основні потреби: оплата житла та комунальних послуг, продукти харчування, засоби гігієни та ліки. Для тих, хто не переміщався останнім часом, на першому місці залишається їжа (54%), далі — гігієнічні товари (44%), комунальні платежі (42%) та медикаменти (36%).



Соціальний портрет учасників опитування: 95% респондентів — жінки, 83% виховують дітей. Найбільша вікова група — від 36 до 55 років.

Нагадаємо, за 9 вересня росіяни вбили 28 мешканців Донецької області.