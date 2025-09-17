ЗСУ взяли в полон прибічника головоріза «Джамбо» з ПВК «Вагнер»

«Каскад» потрапив у полон патрульної поліції й не міг у це повірити.

Сили оборони України взяли в полон прибічника відомого головоріза «Джамбо» з ПВК «Вагнер». Відео полону опублікувала бригада «Хижак».



Полонений — 22-річний моряк з Астрахані, на ім'я Вовка. Він підписав контракт і воював на Торецькому напрямку у складі штурмових підрозділів. У його телефоні знайшли десятки пропагандистських відео, де він разом з напарником з позивним «Херсон» записував пафосні ролики.



Напарник дістав поранення у спину та помер у бліндажі, так і не дочекавшись евакуації. Після цього Вовка добровільно здався в полон.



Операцію із захоплення провели бійці 28-ї ОМБр спільно з операторами БПЛА бригади «Хижак». Коли полоненому повідомили, що його затримала патрульна поліція України, він не повірив — довелося показати шеврони.

