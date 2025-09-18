До України повернули тіла 1000 загиблих військових

В Україну повернули тіла 1000 загиблих військових. Фото: Координаційний штаб

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 18 вересня повідомив про репатріацію 1000 тіл загиблих військових. МВС проведе ідентифікацію репатрійованих тіл.



«До України повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям», — йдеться в повідомленні.



Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.





Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.



Раніше ми писали, що 19 серпня за наслідками репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1000 загиблих. Серед репатрійованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули у російському полоні.

