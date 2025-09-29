Завод, пов'язаний із виробництвом дронів «Хімера», постраждав від удару ЗСУ

Об'єкт ВПК у Брянській області. Фото з відкритих джерел

Сили оборони України завдали удару по ВАТ «Карачівський завод "Електродеталь"» у Брянській області Росії. Вночі, 29 вересня, після оголошення ракетної тривоги, у проросійських Telegram-каналах з'явилися повідомлення про «прильот» по території заводу. Внаслідок атаки в цехах підприємства виникла пожежа.

Завод «Електродеталь» входить до складу концерну «Радіоелектронні технології». Тут розробляють та випускають системи радіоелектронної боротьби, вимірювальні прилади, електронні з'єднувачі та кабельну продукцію.

Підприємство є постачальником комплектуючих для більш ніж півтори тисячі російських оборонних підприємств. Зокрема, воно задіяне у виробництві FPV-дронів «Хімера».

Пожежа на об'єкті ВПК

Нагадаємо, росіяни заявили про атаку дронів на Чуваську Республіку: зупинено нафтоперекачувальну станцію.