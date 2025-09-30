ППО збила 46 з 65 російських дронів під час нічної атаки

Український винищувач МіГ-29.

В ніч на 30 вересня російські війська атакували Україну 65 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та інших моделей. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 09:00 силам ППО вдалося збити або придушити 46 ворожих дронів різних типів над північчю, півднем, сходом і центральними областями.



При цьому зафіксовано 19 влучань ударних БПЛА по шести локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у двох місцях.

Раніше стало відомо, що троє мешканців Донеччини загинули за добу від обстрілів РФ.