У Луганську «відправили під суд» захисницю України

Юлія Толопа. Фото з відкритих джерел

Фейкова прокуратура угруповання «ЛНР» сфабрикувала справу проти 30-річної Юлії Толопи. Її звинувачують в участі у «терористичній спільноті за ч. 2 ст. 205.4 КК РФ».



За твердженням «слідства», вона у 2014 році виїхала з Росії в Україну та добровільно вступила до батальйону «Айдар» та «воювала проти мирного населення».



Насправді йдеться про її службу у складі одного з добровольчих батальйонів, які у найважчі місяці війни стримували наступ російських військ та проросійських формувань на Луганщині та Донбасі.



Так звана «прокуратура ЛНР» стверджує, що Толопа командувала бойовою машиною БМП-2 та брала участь у боях за Луганськ. На підставі цього проти неї порушили справу за статтею «участь у терористичній спільноті» та направили до Південного окружного військового суду Росії, який відомий репресивними вироками.



Проти неї порушено кримінальну справу, і вона оголошена у міжнародний розшук, тобто перебуває у розшуку МВС Росії.

