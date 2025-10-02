На Дніпропетровщині наживалися на похороні військових

Фото: Генеральна прокуратура

На Дніпропетровщині перед судом постане директор комунального підприємства із Кривого Рогу разом із дев'ятьма спільниками. Слідство стверджує: чиновники та бізнесмени створили злочинну схему, яка дозволяла їм обкрадати місцевий бюджет навіть на найтрагічніших статтях видатків — утриманні кладовищ та перевезенні тіл загиблих військових.



За даними прокуратури, саме директор КП став «мозком» операції. Він зібрав навколо себе начальників відділів виконкому, керівників комунальних підприємств, підприємців та бухгалтера. Разом вони вибудували схему, за якою «свої» фірми вигравали тендери, укладали контракти, а потім підробляли документи. У звітах завищувалися обсяги робіт, вартість матеріалів та навіть витрати на перевезення тіл загиблих бійців ЗСУ.



У 2023—2024 махінації приносили учасникам чималі гроші. Кошти, виділені з бюджету, осідали на рахунках підставних компаній, після чого розподілялися між учасниками «цвинтарного картелю». Збитки оцінюються приблизно в 6 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели майже 80 обшуків. У підозрюваних вилучили понад мільйон гривень, десятки тисяч доларів та євро, а також телефони, комп'ютери, банківські картки, документи та автомобілі. Тепер фігурантам належить відповісти в суді за цілим букетом статей: від створення злочинної організації до розкрадань в особливо великих розмірах та службового підроблення.

