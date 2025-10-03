Росія за допомогою БПЛА вбила 13 тис. свиней на Харківщині

Наслідки удару окупантів по фермі.

Близько 13 тисяч свиней загинули внаслідок російської атаки БПЛА по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді Харківської області. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у регіоні.



За даними рятувальників, виникла масштабна пожежа: горіли 8 будівель для утримання свиней загальною площею 13,6 тис. кв. м. Постраждав працівник підприємства.



До ліквідації наслідків було залучено 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, у тому числі піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Наслідки удару окупантів по фермі.

