Російські ударні дрони б'ють по локомотивах «Укрзалізниці»

Оператор БПЛА відстежує переміщення локомотива.

Фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестов повідомив, що російські сили відстежують локомотиви Укрзалізниці та б'ють по них, як тільки знаходять місце стоянки. Відео з цим процесом було опубліковано «Рубіконом».



За словами Бескрестова, вантажні вагони не є пріоритетною ціллю, оскільки їх швидко відновлюють, а основну увагу противник приділяє саме локомотивам.



«Я сподіваюся, що зустріч з керівництвом "Укрзалізниці" у мене відбудеться вже цього тижня. Якщо нічого не робити, нам рознесуть всю залізницю», — підкреслив фахівець.



Він також зазначив, що локомотиви повинні якомога швидше ховатися в укриття, щоб уникнути ударів, і підкреслив важливість швидкої реакції на нові загрози: «Якщо ми не будемо оперативно реагувати, все буде сумно».



Раніше в результаті атак РФ безпілотниками типу «Гербера» був уражений вантажний поїзд, який перевозив колоди, пісок та зерно.