Безпілотники атакували газопереробний завод та котельню у Волгоградській області РФ

Волгоградську область РФ атакували безпілотники: спалахнув газопереробний завод. Фото з місцевих пабліків

Вночі 9 жовтня Волгоградську область Росії атакували безпілотники. Після атаки почалася пожежа на місцевому газопереробному заводі, що належить мережі компанії «Лукойл».

Російська влада заявила, що атака дронів відбулася на «об'єкти паливно-енергетичного комплексу», де й зафіксовано спалах. Про це повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров, повідомляють російські медіа.

За його словами, вночі відбулася масована атака безпілотників на Волгоградську область РФ. Також російський чиновник зазначив, що внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю котельні в Котовському районі, що нібито сталося внаслідок «падіння уламків» збитого дрону.

Також Бочаров повідомив, що на іншій локації сталося «займання на території об'єктів паливно-енергетичного комплексу».

Видання ASTRA повідомило, що у Волгоградській області в результаті атаки дронів, ймовірно, почалася пожежа на заводі компанії «Лукойл». ЗМІ зазначає, що йдеться про «ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод», як повідомили очевидці з місця подій. Проте офіційного підтвердження на момент публікації не надходило.

Зазначається, що Коробківський газопереробний завод це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі Росії. Його потужності становлять 450 мільйонів кубометрів газової сировини на рік.

Раніше повідомлялося, що в російському Новосибірську 8 жовтня спалахнуло складське приміщення на території ВАТ «Завод припоїв». На місці працювали 70 рятувальників та 23 одиниці техніки, туди ж відправили пожежний потяг.