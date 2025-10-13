Росія знову атакувала Одеську область: масштабна пожежа на складах

Російські війська знову атакували цивільну інфраструктуру Одеської області, повідомили в Одеській ОВА.



Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, зафіксовано влучання по об'єктах цивільного призначення. В результаті атаки виникла масштабна пожежа на площі понад 5 000 м².



Вогонь охопив кілька складських приміщень, де зберігалися тканини, одяг і пакувальні матеріали. За попередніми даними, одна людина постраждала.



На місці тривають роботи з ліквідації наслідків удару та гасіння пожежі.