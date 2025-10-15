Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрони «Щелепи» знищили ще одну радіолокаційну станцію росіян
15 жовтня 2025, 13:07

Дрони «Щелепи» знищили ще одну радіолокаційну станцію росіян

РЛС 91Н6 до удару. РЛС 91Н6 до удару.

Українські дрони-камікадзе «Щелепи» завдали удару по радіолокаційній станції 91Н6, що входить до складу російського зенітно-ракетного комплексу С-400.

Момент удару по РЛС 91Н6.

Відео удару опублікував волонтер і громадський діяч Сергій Притула. На кадрах видно, як боєприпас потрапляє в РЛС 91Н6, після чого вона спалахує і починає димитися.

Дим над РЛС РФ після удару.

«У тандемі з розвідувальним БПЛА Shark-М і баражуючими боєприпасами добре попрацювала 92-га окрема штурмова бригада», — зазначив волонтер.

Нагадаємо, дрони «Щелепи» здатні вражати цілі противника на відстані до 150 км і раніше вже знищили станцію радіолокації 92Н6 С-400 РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
удар по РЛС 91Н6 знищення радіолокаційної станції
Організації
92 ОШБр

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
16:44
Від Маріуполя до Кирилівки: Росія вилучила 25 тисяч житла українців, які виїхали з окупації
14:27
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
14:20
Донецька область: окупанти довели Монахівський кар'єр до пересихання
11:55
Окупанти «віджали» найбільше агропідприємство на ТОТ Запоріжжя
10:55
Авіація ЗСУ завдала удару по будівлі з російськими військовими в Олешках
12:44
У Криму скоротили виїзди «швидкої» через нестачу палива
11:49
В окупованому Алчевську пролунав вибух у квартирі — є загиблі
13:43
Донецьк поринув у паливну кризу — бензин на вагу золота та кілометрові черги
14:45
В Україні створять Держсистему евакуації: як вона працюватиме
08:32
В окупованому Донецьку затримала хлопця за «антиросійські коментарі» у соцмережах
15:49
Дрони вдарили по місцях базування російської техніки та особового складу в окупації
22:40
На ЗАЕС почали відновлювати зовнішнє електропостачання
21:11
Двом бойовикам угруповання «ДНР» повідомили про підозру у тортурах та сексуальному насильстві над жінкою на Донеччині
14:34
В армії РФ б'ють мобілізованих 5-ї бригади за відмову йти на штурм
11:11
Росія вивезла майже 600 дітей з ТОТ Донецької області у вересні
10:11
В окупованому Лисичанську жителі кількох районів четвертий рік чекають води та тепла – ОВА
усі новини
16:13
Норвегія збільшить допомогу Україні у 2026 році: деталі
16:09
ЗСУ знищують окупантів на островах біля Херсона
15:54
Канада так і не передала Україні 25 бронемашин, обіцяних 2023 року
15:20
Росія має план подальшого військового використання території Білорусі – розвідка
15:07
Війська Росії обстріляли Дружківку та Святогірськ: виникли масштабні пожежі
14:54
Росіяни показали удар по гуманітарному конвою в Херсонській області
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
13:56
Російська авіація вдарила по Костянтинівці: авіабомба влучила у багатоквартирний будинок
13:53
ВМФ Швеції переслідував підводний човен РФ у Балтійському морі
13:07
Дрони «Щелепи» знищили ще одну радіолокаційну станцію росіян
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
12:32
Зеленський призначив Сергія Лисака головою Одеської МВА
11:59
СБУ затримала агента ФСБ, який наводив удари російської армії на Краматорськ та його околиці
11:44
ЗС РФ безуспішно намагаються прорватися до Маяка під Добропіллям
11:35
РФ вдарила по будівлі ДСНС у Добропіллі
11:11
РФ встановлює камери в транспорті на окупованих територіях
10:59
Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини понад 30 разів
10:49
В окупованому Донецьку затримали російського військового, який платив восьмикласниці за інтимні фото та відео
10:40
Українські війська просунулися у Сумській та Запорізькій областях – ISW
10:40
Агент «АТЕШ» вивів з ладу техніку РФ «солодким подарунком»
усі новини
ВІДЕО
Удар дрона по катеру ЗС РФ. ЗСУ знищують окупантів на островах біля Херсона
15 жовтня, 16:09
Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: кадр із відео Російська авіація вдарила по Костянтинівці: авіабомба влучила у багатоквартирний будинок
15 жовтня, 13:56
РЛС 91Н6 до удару. Дрони «Щелепи» знищили ще одну радіолокаційну станцію росіян
15 жовтня, 13:07
Агент «АТЕШ» засипає цукор у паливний бак. Агент «АТЕШ» вивів з ладу техніку РФ «солодким подарунком»
15 жовтня, 10:40
Удар по російському танку на Костянтинівському напрямку. Фото: кадр із відео Українська армія відбила масований штурм та знищила бронетехніку російських військ на Костянтинівському напрямку
14 жовтня, 22:52
Удар по російській бронетехніці під Добропіллям. Фото: кадр із відео «Азов» та ЗСУ не дали російській армії захопити Шахове під Добропіллям: окупанти втратили бронетехніку
14 жовтня, 21:31

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір