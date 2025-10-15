Дрони «Щелепи» знищили ще одну радіолокаційну станцію росіян

РЛС 91Н6 до удару.

Українські дрони-камікадзе «Щелепи» завдали удару по радіолокаційній станції 91Н6, що входить до складу російського зенітно-ракетного комплексу С-400.

Момент удару по РЛС 91Н6.

Відео удару опублікував волонтер і громадський діяч Сергій Притула. На кадрах видно, як боєприпас потрапляє в РЛС 91Н6, після чого вона спалахує і починає димитися.

Дим над РЛС РФ після удару.

«У тандемі з розвідувальним БПЛА Shark-М і баражуючими боєприпасами добре попрацювала 92-га окрема штурмова бригада», — зазначив волонтер.

«Щілепи» пережували ще одну РЛС для розпіареного російського комплексу С-400! На цей раз під роздачу потрапила РЛС 91Н6 — радар розвідки та цілевказання.



Тандемом з розвідувального БПЛА Shark-М та баражуючих боєприпасів добре попрацювала 92 ОШБр!



«Щіліпи» працюють та чекають на… pic.twitter.com/6qJohEabbl — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 15, 2025

Нагадаємо, дрони «Щелепи» здатні вражати цілі противника на відстані до 150 км і раніше вже знищили станцію радіолокації 92Н6 С-400 РФ.