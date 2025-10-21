Славутич у Київській області тимчасово знеструмлено після атаки армії РФ

Місто Славутич у Київській області тимчасово залишилося без електропостачання внаслідок атаки російської армії. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.



За його словами, енергетичні служби вже працюють над усуненням наслідків та відновленням подачі електроенергії. Системи водопостачання та водовідведення переведені на резервне живлення, а об'єкти освіти та лікарні забезпечені теплом.



В адміністрації також зазначили, що «пункти незламності» готові до роботи, а всі комунальні служби перебувають на місцях та виконують свої завдання.

Нагадаємо, російська авіація двічі атакувала місто Костянтинівка Донецької області. Внаслідок повторної атаки загинула людина.