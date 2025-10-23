Трамп спростував публікацію WSJ про дальнобійні удари України по РФ

Президент США Дональд Трамп спростував публікацію The Wall Street Journal, в якій стверджувалося , що Вашингтон нібито дозволив Україні завдавати ударів далекобійними ракетами по території Росії.

«Стаття у Wall Street Journal про те, що США схвалили використання Україною ракет великої дальності на території Росії, — це фейкова новина!» — Заявив Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Він наголосив, що Сполучені Штати не мають відношення ні до цих ракет, ні до дій України, пов'язаних із їх застосуванням.

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американському уряді повідомило, що США зняли обмеження на використання далекобійних ракет по території РФ.