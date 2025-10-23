УМПБ-5Р, що долетів до Полтави, оснащений китайським двигуном

Як і очікувалося, новий реактивний плануючий боєприпас УМПБ-5Р (той самий, що долетів до Полтави) створений на основі реактивного двигуна китайського виробництва. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«Фіксуємо багато фактів використання цього виробу останнім часом», — зазначив експерт.



20 жовтня Росія застосувала керовані авіабомби на території Полтавської області. Зараз окупанти активно модифікують КАБи, оснащуючи їх додатковими реактивними двигунами, що дозволяє вражати цілі на значно більшій відстані.

Оглядач видання «Мілітарний» Вадим Кушніков зазначив, що модернізовані КАБи здатні летіти на відстань від 100 до 140 кілометрів, тоді як класичні мають радіус дії до 60 кілометрів.