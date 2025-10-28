У Сумській області на «Шахеди» почали вішати по два контейнери з мінами

В атаках на Сумську область росіяни вішають на «Шахед» під крила по два контейнери з протитанковими мінами. Про це повідомив фахівець зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.

«За день вже зафіксовано кілька таких випадків. Якщо хтось знайде такі міни, їх не можна чіпати та під'їжджати до них на машинах; підходити близько теж не можна, оскільки вони самоліквідуються через деякий час», — зазначив він.



Фахівець також підкреслив, що особливо необхідно попередити дітей; крім того, він пообіцяв інформувати, якщо подібні випадки зафіксують в інших областях.

Раніше повідомлялося, що новий реактивний плануючий боєприпас УМПБ-5Р (той самий, який долетів до Полтави) створений з використанням реактивного двигуна китайського виробництва.