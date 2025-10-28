Ситуація в Покровську критична: пілоти СОУ ведуть стрілецькі бої в місті

Дрони в небі над Покровськом.

Ситуація в Покровську Донецької області стрімко погіршується — ворожі сили вже діють в межах міста. Про це повідомляє аналітичний канал «Третя світова».



Згідно з повідомленням, відео, зняте з ворожого дрона, підтверджує присутність пілотів противника в межах міста: вони проводять пробні вильоти над Покровськом.

«Наша логістика у Покровську знаходиться під вогнем ворожих дронів. І не тільки дронів. У самому місті переміщення ворожої піхоти у великій кількості. Наші пілоти з різних бригад, які тримають оборону Покровська, регулярно вступають у стрілецькі бої з ворожими піхотинцями, що просочуються до міста з півдня», — йдеться у повідомленні.

На карті позначено район найбільшого прориву.

Аналітики попереджають: якщо не вдасться заблокувати просування противника, Україна може втратити Покровськ і сусідній Мирноград, що призведе до значних втрат особового складу.



Раніше Financial Times писала, що ситуація довкола прифронтового Покровська значно погіршилася через проникнення російських підрозділів у місто.