Після удару по ТЕС у місті Щастя Луганщина залишилася без світла

Пошкоджено Луганську ТЕС. Джерело: t.me/andriyshTime

Сили Оборони України завдали удару по Луганській теплоелектростанції, розташованій у місті Щастя.



Як пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, за повідомленнями місцевих жителів, після інциденту значна частина області поринула у темряву — весь регіон залишився без енергопостачання.



За попередніми даними, на території ТЕС сталася потужна пожежа, яка призвела до масштабної аварії та повного відключення електрики у Луганській області. Не функціонують котельні та насосні станції, а окупаційна адміністрація терміново проводить екстрену нараду.



Інцидент стався 30 жовтня. Місцеві джерела підтверджують, що наслідки удару виявилися катастрофічними для енергетичної системи регіону.

Нагадаємо, від Донбасу до Камчатки партизани продовжують знищувати засоби зв'язку на території держави-агресора. Зокрема, вони підпалюють вежі незаконного мобільного оператора «Фенікс» на тимчасово окупованій території Донецької області.