Росіяни проникли до міської забудови Покровська, вони хочуть створити умови для повного оточення

Ситуація на Покровському напрямі залишається напруженою. Російська армія вже довго намагається захопити населений пункт. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов під час брифінгу розповів про ситуацію на цьому напрямі.



«Противник не відмовляється від спроб захопити місто, створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації. Ці наміри тривають понад рік. Вони (російські війська) намагаються створити там умови для того, щоб захопити це невелике місто. Вони частково інфільтрувалися в міську забудову, особливо на південні околиці цього населеного пункту. Є перевага супротивника, вони намагаються створити осередок для наступу», — уточнив він.



Крім того, Гнатов заявив, що всі рішення щодо цієї операції прийматимуть військове командування.



«Це точно не публічна історія, але про наслідки рішень, коли їх буде прийнято і коли це можна буде оприлюднити, суспільству повідомлять. Наразі зайва інформація публічно точно не сприятиме виконанню нашими бійцями завдань», — додав Гнатов.



Раніше ми писали, що Зеленський уточнив, що мета №1 для російських військ — якнайшвидше окупувати Покровськ. За його словами, це зрозуміло за кількістю штурмів міста.



«Було за три дні 220 штурмів Покровська. У самому місті знаходяться, за даними військових, 314 росіян», — розповів Зеленський.



